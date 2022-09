Prende fuoco un camion in Transpolesana: trasportava 21 quintali di uva da tavola

Dalle ore 14.30 di oggi, martedì 6 settembre, i vigili del fuoco veronesi sono stati impegnati sulla strada statale 434 Transpolesana nel Comune di Legnago a seguito di un incendio di un mezzo pesante. Secondo quanto si apprende da una nota dei vigili del fuoco, infatti, un autoarticolato che pare trasportasse «circa 21 quintali di uva da tavola, stoccate in cassette di cartone», si sarebbe incendiato mentre viaggiava in direzione Verona e, nello specifico, tra le uscite di Vangadizza e San Pietro.

L'autista, una volta accortosi del fumo, sarebbe dunque riuscito a «fermare il mezzo e a sganciare il trattore dal semirimochio». I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Legnago e da Verona con tre mezzi e nove uomini, spiegano di aver lavorato per domare le fiamme e, successivamente, effettuare il minuto spegnimento e la messa in sicurezza dell'area. In un secondo momento, gli stessi vigili del fuoco riferiscono di aver provveduto a trasbordare il carico su un altro autoarticolato per poi rimuovere la carcassa del mezzo.

Durante l'intervento si è reso necessario chiudere il tratto stradale al traffico, in direzione Verona, istituendo un'uscita obbligatoria a Vangadizza, con rientro a San Pietro. Le operazioni, intorno alle ore 19 di martedì sera, erano ancora in corso. La conclusione dell'intervento è comunque prevista intorno alle ore 20, con la conseguente riapertura del tratto stradale.