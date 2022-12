Incendio domato in un'azienda di rifiuti: verifiche anche da parte di Arpav

«L’incendio è stato spento, si stanno effettuando le verifiche da parte di Arpav, al momento non sono emerse criticità rilevanti. Ci saranno ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni, porgo la mia vicinanza e di tutta la comunità a quest’azienda che da oltre 30 anni è presente nel nostro Comune.

Ringrazio l’assessore Diego il consigliere Enrico, il nostro operatore Mattia nonché alcuni cittadini che nell’emergenza si sono attivati coordinati dai carabinieri.

Un ringraziamento particolare va ai vigili del fuoco che sono intervenuti tempestivamente. Ricordo che proprio oggi 4 dicembre ricorre Santa Barbara, patrona proprio dei vigili del fuoco».

Oltre a ringraziare pompieri e forze dell'ordine per il loro operato, il sindaco di Erbè Nicola Martini rassicura la cittadinanza sull'incendio che nella prima serata di sabato è divampato alla Cirs Ambiente, azienda che si occupa del trattamento di rifiuti situata in via della Libertà.

L'allerta è scattata intorno alle ore 19 di sabato, quando le fiamme sono divampate all'interno dell'azienda. Sul posto sono diretti i vigili del fuoco di Verona, Bardolino, Villafranca e Legnago, nelle prime fasi con sette mezzi, i quali si sono messi subito al lavoro per domare il rogo. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate alcune ore, per estinguere il focolaio principale e quelli secondari, evitando così che l'incendio potesse ripartire.

A causa del materiale andato a fuoco, sono intervenuti anche i tecnici Arpav per analizzare la concentrazione di sostanze nell'aria. Lo stesso primo cittadino di Erbé, poco dopo lo scoppio dell'incendio, per questioni di sicurezza aveva raccomandanto ai cittadini di «non venire in zona industriale e di rimanere in casa con le finestre chiuse».

Per consentire le operazioni, la zona è stata interdetta al traffico con l'ausilio dei carabinieri, fino al termine dell'intervento.