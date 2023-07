Sbatte contro un palo con la Vespa e finisce in un fossato, morto a 45 anni

Non aveva nessuno a casa che potesse dare l'allarme e l'incidente che ne ha causato il decesso è avvenuto di notte, senza testimoni. In più, il suo corpo e la sua Vespa erano finiti in un fossato ed erano difficili da notare dai veicoli che passavano lungo Via Piani, a San Pietro in Valle, una frazione del comune di Gazzo Veronese. Per questo, ci sono volute ore per scoprire le conseguenze di un incidente stradale mortale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi, 7 e 8 luglio.

Saranno i carabinieri a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro in cui ha perso la vita Ilario Rosa, un 45enne mantovano di Villimpenta. In basa ad una prima ricostruzione, l'altra notte l'uomo era in sella alla sua Vespa e stava tornando a casa, dove viveva da solo. E non gli mancava molto perché Gazzo Veronese è proprio sul confine con la provincia Mantovana. Non è ancora chiaro cosa sia successo, ma molto probabilmente l'uomo ha perso il controllo del suo veicolo, è andato a sbattere contro un palo ed è finito in un fossato scavato sul bordo di Via Piani per l'irrigazione dei campi. È lì che Ilario Rosa è morto.

Alcuni residenti hanno raccontato in seguito di aver sentito un rumore molto forte e di aver controllato che non fosse accaduto qualcosa in strada. Ma nel buio della notte non hanno notato nulla. E così sono passate ore prima che il 45enne mantovano venisse trovato. L'allarme è infatti scattato dopo le 15 di ieri. Sul posto si sono precipitati il 118 con un'ambulanza e l'elicottero, i vigili del fuoco con due mezzi dal distaccamento di Legnago e i carabinieri di Gazzo Veronese. Gli operatori sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso, mentre i pompieri si sono occupati del recupero del veicolo dal fossato. Agli operatori dell'Arma, invece, il compito di scoprire come sia morto Ilario Rosa. Una morte che, in base alle informazioni raccolte finora, sembra essere stata causata da una sfortunata fuoriuscita autonoma del 45enne in Vespa.