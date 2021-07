Incidente sul Garda, arrestato l'uomo accusato dell'omicidio di Greta e Umberto

Il turista tedesco era rientrato nel suo paese dopo lo scontro e sulla sua testa pendeva un mandato di cattura europeo. Ha scelto di farsi accompagnare dal suo avvocato al confine con l'Italia per consegnarsi ai carabinieri

Via Miralago

È stato arrestato questa notte, 5 luglio, il turista tedesco ritenuto responsabile dello scontro sul Lago di Garda in cui sono morti Greta Nedrotti e Umberto Garzanella. Dall'Italia, l'uomo era tornato in Germania dopo l'incidente e su di lui era stato emesso un mandato d'arresto europeo. Come riportato da Brescia Today, l'arrestato era accompagnato dal suo legale e si è consegnato spontaneamente ai carabinieri a Vipiteno, vicino al confine tra Italia e Austria. Dopo la cattura, l'uomo è stato portato nel carcere di Brescia.

Il turista tedesco è accusato di duplice omicidio colposo. Era lui a guidare il motoscafo Riva Aquarama che ha travolto l'imbarcazione di Greta Nedrotti e Umberto Garzanella, provocandone la morte. E sul motoscafo era presente anche un altro uomo, anche lui indagato per i due omicidi colposi.

Finora, le indagini condotte con il coordinamento della Procura di Brescia, avrebbero accertato che l'arrestato era ubriaco mentre guidava il motoscafo nel giorno dell'incidente. E secondo una ricostruzione della Guardia Costiera, l'uomo stava guidando ad una velocità di circa 20 nodi quando si è scontrato con il natante delle due vittime. Una velocità di quattro volte superiore al limite consentito.