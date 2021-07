Tornava con un amico da un moto raduno il 60enne morto sulla Transpolesana

Aveva lavorato nella polizia giudiziaria ed una volta andato in pensione aveva realizzato il sogno di comprarsi una moto. Insieme alla sua famiglia, viveva a Canaro, in provincia di Rovigo, e con un suo concittadino ha partecipato lo scorso weekend al raduno dei Nord Est Bikers, al Laghetto delle Rose di Cerea. Sabato sera, 10 luglio, stava percorrendo la Transpolesana per tornare a casa, ma verso le 23 ha trovato la morte in un incidente stradale.

Si è spento così Giovanni Piras, un 60enne originario della Sardegna ma che ha vissuto metà della sua vita in Veneto. Vita che purtroppo si è interrotta in provincia di Verona, all'altezza di Vigo di Legnago, sulla Strada Statale 434.

Piras aveva partecipato insieme al suo compaesano Mauro Beriu ad un raduno di appassionati delle due ruote, a Cerea. I due avevano deciso di rientrare a casa entro mezzanotte e così prima delle 23 sono saliti sulle loro moto, una Harley Davidson e Yamaha, e sono partiti, imboccando la Transpolesana. Non è ancora chiaro cosa sia successo, le indagini della polizia stradale sono ancora in corso, ma pare che i due veicoli si siano toccati, mentre procedevano in direzione Rovigo. Il contatto ha provocato la caduta di entrambi. Una caduta che per Mauro Beriu non ha avuto gravi conseguenze. I soccorritori del 118, infatti, lo hanno trasportato in codice verde all'ospedale di Legnago. Per Giovanni Piras, invece, non c'è stato nulla da fare. Il personale medico giunto sul luogo del sinistro ha potuto solo confermarne il decesso.