Diretto in moto verso il suo ristorante di Valeggio, morto cuoco di 55 anni

Lavorava come chef in un ristorante di Valeggio sul Mincio il 55enne deceduto ieri, 25 agosto, in un incidente stradale nel Mantovano. Il suo nome è Giovanni Ascione ed era conosciuto come cuoco, avendo lavorato in diversi locali gardesani. Aveva origini campane, ma si era stabilito a Sirmione, in provincia di Brescia, dove viveva con la moglie Maddalena ed i giovani figli Ida e Vincenzo.

Ieri, Giovanni Ascione stava guidando la sua moto in direzione del ristorante di Valeggio, ma a Monzambano non ha potuto evitare lo scontro con una Volkswagen Polo guidata da una 59enne di Salò. L'impatto, come descritto da Brescia Today, è avvenuto in Strada dei Colli, lungo la Strada Provinciale 19. La donna avrebbe invaso la corsia di marcia opposta per accedere al parcheggio di un negozio, entrando così in collisione con il motociclista che è stato sbalzato sull'asfalto ed è morto sul posto. Gli operatori sanitari, giunti con un'ambulanza e un'auto medica ed anche con l'elicottero di Verona Emergenza, hanno provato a rianimarlo, senza però riuscirci.

Ad indagare sull'incidente ci sono gli agenti della polizia stradale supportati dai colleghi della polizia locale. E per il momento, la 59enne di Salò è stata indagata per omicidio stradale.