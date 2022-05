Sono quattro giovani le vittime del violento scontro frontale tra una Multipla ed un camion

Hanno finalmente un'identità le quattro vittime del tragico incidente stradale avvenuto venerdì scorso a San Pietro in Gu, in provincia di Padova, quando una Fiat Multipla si è schiantata frontalmente contro un camion lungo la statale 53 Postumia, intorno alle ore 16.

Uno scontro mortale per quattro delle sei persone che viaggiavano a bordo dell'auto e che facevano rientro da una giornata di lavoro: un impatto così violento da ridurre l'auto ad un groviglio di lamiere.

Nonostante i tentativi di rianimazione e le prime cure fornite dal personale sanitario, intervenuti tempestivamente, due uomini di origine nordafricana sono deceduti sul luogo dell'incidente e altre due persone invece si sono spente in ospedale. La Fiat Multipla su cui viaggiava il gruppo di lavoratori è risultata intestata ad una cooperativa della provincia di Verona: si tratta della "Emma Group" con sede in via Predicale a Cologna Veneta.

Come riferiscono i colleghi di PadovaOggi, l'identità delle vittime è stata resa nota solo lunedì 23 maggio: A.S., 23enne residente a Cologna che si trovava alla guida, O.S., nigeriano di 27 anni, C.Y., 26enne anche lui di origine marocchina come il conducente, e il 21enne H.I (anche questi ultimi due a loro volta residenti a Cologna Veneta). Ancora ricoverato all'ospedale di Cittadella un 40enne residente a Pressana.

Le autorità si sono messe al lavoro per rintracciare i familiari delle vittime e comunicare loro la tragica notizia.