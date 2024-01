Sono due giovani i feriti nello scontro tra auto e scooter a Garda: 19enne in gravi condizioni

Sull'incidente avvenuto mercoledì in via don Carlo Gnocchi lavorano i carabinieri della stazione di Bardolino per fare luce sulla dinamica. Il giovane che ha subito le conseguenze più gravi è stato ricoverato all'ospedale di Borgo Trento