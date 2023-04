Incidente tra un'auto e un monopattino, ragazzo quindicenne perde la vita

Un drammatico incidente stradale è stato segnalato durante la serata di sabato 8 aprile nella provincia veronese, a causa del quale ha putroppo perso la vita un ragazzo giovanissimo, di soli 15 anni. Stando alle prime informazioni disponibili, il sinistro sarebbe avvenuto lungo via Isolo nel Comune di Oppeano.

Ad entrare in collisione, per cause al momento ancora da chiarire, sarebbero stati un monopattino ed una vettura che pare provenissero dalla frazione di Vallese. Ad avere la peggio è stato il ragazzo che si trovava a bordo del monopattino, un quindicenne le cui iniziali sono S. B. e che risulterebbe residente a Zevio.

Sul luogo dell'incidente, oltre ai carabinieri della stazione di Legnago che sono intervenuti per svolgere i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica dell'episodio, sono inoltre giunti i soccorritori del Suem 118. Si sono tuttavia rivelati vani i tentativi di salvare la vita al ragazzo che, purtroppo, è deceduto sul posto.