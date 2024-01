Scontro tra una moto e un camion a San Floriano: quattordicenne portato in codice rosso all'ospedale

Un incidente stradale è stato segnalato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 27 gennaio, nel Comune di San Pietro in Cariano. Stando a quanto riferito dai soccorritori del Suem 118 intervenuti, l'episodio risalirebbe alle ore 15.50 circa. Nell'occasione, per cause in corso d'accertamento, si sarebbero scontrati un camion e una moto.

A seguito dell'impatto, viene segnalato come gravemente ferito un giovane ragazzo di 14 anni. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori con l'elicottero, oltre a due ambulaneze, delle quali una infermierizzata. Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stata trasferito d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale di Verona Borgo Trento.

In zona sono inoltre intervenuti gli agenti della polizia per svolgere i rilievi del sinistro e ricostruirne la dinamica.