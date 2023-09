Scontro auto-moto a Grezzana: giovane ferito grave e portato in ospedale

Un grave incidente stradale è stato segnalato nella giornata odierna, sabato 23 settembre, nella frazione di Lugo a Grezzana. In base a quanto riportato dai soccorritori del Suem 118 intervenuti sul posto, si sarebbe trattato di uno scontro tra un'auto e una moto. L'episodio risalirebbe alle ore 14.30 circa.

A seguito dell'impatto, un giovane di soli 23 anni risulterebbe ferito in modo serio. Sul posto sono intervenute un'ambulanza infermierizzata, oltre all'elisoccorso, al personale dei vigili del fuoco ed agli agenti della polizia stradale per svolgere i rilievi.

In base a quanto si apprende, il giovane dopo la collisione con l'auto sarebbe stato sbalzato di sella e sarebbe finito in un fossato. Rimasto gravemente ferito, il ragazzo dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato in seguito accompagnato d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale di Verona Borgo Trento.