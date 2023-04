In scooter sotto la pioggia, sbatte contro un'auto e muore a 53 anni

Un 53enne di Sona, Gianni Melegari, è deceduto ieri, 19 aprile, nello scontro tra uno scooter e un'auto. La vittima era alla guida del motorino che sotto la pioggia battente della sera, intorno alle 19, viaggiava su Via Rainera, in direzione del centro di Sona. L'impatto è avvenuto all'incrocio con Via Monte Ortigara, strada da cui proveniva la Citroen C3 contro cui Melegari ha sbattuto. Le cause sono al vaglio degli agenti della polizia stradale, intervenuti sul posto insieme al personale del 118 e ai vigili del fuoco.

Potrebbe essere stata la scarsa visibilità dovuta alla pioggia, oppure una mancata precedenza o una fatale distrazione. Il perché è ancora da accertare, ma quanto è accaduto è chiaro e purtroppo irrimediabile. Gianni Melegari con il suo scooter Piaggio è andato a sbattere contro la fiancata della Citroen, guidata da un abitante di Sona. E cadendo sull'asfalto bagnato, il 53enne è morto. I sanitari arrivati con un'ambulanza e un'auto medica hanno potuto solo constatare il decesso di Melegari, mentre i pompieri mettevano in sicurezza i veicoli e gli agenti ricostruivano l'incidente aiutandosi anche con le dichiarazioni di testimoni.

Sulla base delle informazioni raccolte, la polizia dovrà ora individuare le colpe ed eventualmente procedere con l'accusa di omicidio stradale nei confronti dell'automobilista, nel caso in cui lo si ritenesse responsabile.