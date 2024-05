Sbatte contro un camion e carambola in un canale, morta 42enne

Era sposata e aveva due figli, uno di quattro e l'altro di un anno, la donna deceduta ieri, 21 maggio, nell'incidente stradale di San Pietro di Morubio. Si chiamava Ghizlane Kaazouz e aveva 42 anni. Di origine marocchina, con la famiglia si era trasferita da poco nella frazione di Bonavicina e si erano tutti ben integrati.

Ieri mattina, Ghizlane Kaazouz aveva accompagnato il figlio più grande a scuola e aveva lasciato il più piccolo a casa di un'amica. Al volante della sia Nissan azzurra, era uscita per delle commissioni. Ed è molto probabile che il maltempo di ieri sia stato una delle concause dell'incidente avvenuto in Via Belbrolo. Erano quasi le 9.30, la 42enne stava percorrendo la strada che da San Pietro di Morubio porta a Bonavicina, quando la vettura ha cominciato a slittare finendo nella corsia opposta dove il conducente di un camion ha provato a evitare l'impatto. Lo scontro, però, c'è stato e la macchina è in seguito carambolata in un canale pieno d'acqua sul bordo della carreggiata.

Per la 42enne non c'è stato nulla da fare. Il personale del 118, arrivato con un'ambulanza infermierizzata e un'automedica, ha potuto soltanto constatarne il decesso. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale ed i vigili del fuoco che hanno collaborato alle operazioni di soccorso ed hanno recuperato la vettura con un'autogru.

Avvisato dell'incidente, anche il marito della vittima ha raggiunto Via Belbrolo ed è stato sopraffatto dal dolore. L'uomo ha avuto un leggero malore ed è stato portato al pronto soccorso per accertamenti.