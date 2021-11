A Minerbe due passeggeri si gettano dal furgone in fiamme: morto il conducente investito da un'auto in transito

Nuova tragedia sulle strade veronesi. Questa mattina, sabato 20 novembre, intorno alle ore 8, i soccorritori del Suem 118 riferiscono di essere intervenuti nel Comune di Minerbe dove, in base alle prime informazioni disponibili, un furgone che viaggiava lungo via Nazionale ha improvvisamente preso fuoco, arrestandosi poi in un campo appena varcato il ciglio della strada. Non sono note al momento le cause all'origine dell'incendio.

Secondo quanto riportato dai carabinieri, a bordo del veicolo si trovavano due persone, le quali colte dal panico, una volta accortesi che il mezzo stava prendendo fuoco con le fiamme che «lambivano i loro piedi all'interno dell'abitacolo», si sono lanciate dal furgone in movimento. I militari dell'Arma spiegano che il passeggero è così finito nel fossato, riportando varie lesioni ma non risulterebbe essere in pericolo di vita. Al contrario, invece, il conducente, un uomo classe '84, dopo essersi buttato dal mezzo in fiamme è finito sulla strada ed è stato «investito da una vettura che sopraggiungeva, decedendo».

Inutili sono purtroppo risultati essere i soccorsi del personale 118 giunto sul posto con un'automedica, potendo solo constatare l'avvenuto decesso del 37enne conducente del furgone. L'uomo, a quanto si apprende, era originario di Cologna Veneta. Presenti anche i vigili del fuoco, intervenuti dal distaccamento di Legnago con una squadra di cinque uomini, i quali riferiscono che al loro arrivo «i due occupanti erano fuori dal veicolo in fiamme». Giunti in zona anche i militari dell'Arma, in particolare il personale del Norm, per svolgere i rilievi e cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. La strada è stata temporaneamente chiusa ed interrotto il traffico veicolare.