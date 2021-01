Drammatico incidente tra furgone e camion in A22: morto un 31enne di Lazise

Un drammatico incidente si è consumato nella mattinata di mercoledì 13 gennaio sull'A22 del Brennero, intorno alle ore 8.30.

Secondo le prime informazioni riportate dai colleghi di TrentoToday, un furgone ed un camion sarebbero entrati in collisione con una dinamica al vaglio della Polizia stradale, all'altezza di Egna, in direzione nord: la macchina sarebbe finita sotto il furgone, provocando la morte di un ragazzo di 31 anni di Lazise.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del 118 con l'elicottero, ma per il giovane non c'è stato niente da fare: si trattava di Victor Vitalie Colodi, classe 1989, residente a Verona ma domiciliato a Lazise.