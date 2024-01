Va a sbattere con il furgone sull'A1: 66enne portato in ospedale in gravi condizioni

È un uomo residente nel Veronese il protagonista dell'incidente avvenuto nella mattinata di giovedì sull'autostrada A1, al km 198 sud, nel territorio di Casalecchio di Reno.

Come riferiscono i colleghi di BolognaToday, le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia stradale. Non erano ancora scoccate le ore 7, quando il 66enne italiano, residente nell'area scaligera, avrebbe perso il controllo del furgone bianco che stava conducendo, finendo con lo sbandare e con l'andare a sbattere sul guard rail, fermandosi infine in terza corsia. Colpo di sonno, distrazione o malore, sembrano essere le principali ipotesi all'origine del sinistro, che non ha visto coinvolti altri veicoli, mentre è probabile che il guidatore non avesse le cinture di sicurezza.

Soccorso dal personale del 118 arrivato con ambulanza ed automedica, il 66enne è stato giudicato grave ed è stato trasportato all'ospedale Maggiore.

Sul posto anche il personale di Autostrade. Forti le ripercussioni sul traffico.