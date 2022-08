Fuoriuscita autonoma in Transpolesana: un ferito portato via in codice rosso

Dopo il tragico episodio costato la vita ad un 41enne nelle prime ore di giovedì, un altro incidente è stato segnalato sulla Transpolesana.

Una fuoriuscita autonoma di una vettura si è verificata intorno alle ore 8.30, secondo le prime informazioni giunte, all'altezza dell'uscita di Menà di Castagnaro in direzione sud, lungo la SS 434. Il conducente rimasto ferito è stato soccorso dal personale del 118, arrivato con ambulanza ed automedica, che lo ha condotto in ospedale in codice rosso dopo avergli fornito le prime cure.

Al vaglio delle forze dell'ordine la dinamica dell'incidente.