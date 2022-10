Scuolabus con a bordo studenti delle elementari esce di strada a Minerbe: feriti una bambina e l'autista

Un incidente stradale che ha visto coinvolto uno scuolabus è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 ottobre, nel Comune di Minerbe. In base a quanto riferiscono i vigili del fuoco, a bordo vi sarebbero stati una quindicina di bambini e si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma avvenuta, per cause in corso d'accertamento, mentre il veicolo stava percorrendo via Carampelle.

L'episodio risalirebbe alle ore 16.30 circa di quest'oggi. Il pulmino, dopo essere fuoriuscito dalla carreggiata, è rimasto incastrato piegandosi sul fianco all'interno del canale di scolo che costeggia la strada. A bordo, come detto, vi sarebbero stati anche dei bimbi delle scuole elementari e uno di loro risulterebbe ferito. Si tratterebbe in particolare di una bambina, fortunatamente non in pericolo di vita.

I pompieri arrivati da Legnago, spiegano di aver messo in sicurezza il mezzo, mentre la bambina e l’autista sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasferiti in ospedale con un'ambulanza e l'elicottero. Sempre in base a ciò che riportano i vigili del fuoco, risulterebbero «illesi tutti gli altri bambini». Presenti sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro, mentre un bus dei vigili del fuoco è intervenuto per accompagnare alle loro case gli altri bambini.