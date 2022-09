Incidente in A4, lunghe code in direzione Milano dal casello di Peschiera del Garda

Un incidente stradale lungo l'autostrada A4 è stato segnalato quest'oggi, venerdì 30 settembre, tra i caselli di Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. In base alle prime informazioni disponibili, si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma da parte di un camion che, dopo la sbandata, sarebbe finito fuori dalla carreggiata.

L'episodio sarebbe avvenuto questa mattina intorno alle ore 10. L'autista del mezzo non risulterebbe per fortuna ferito in modo grave, tuttavia a seguito delle code creatisi in A4 vi sarebbero state altre collisioni tra veicoli che hanno ulteriormente complicato la viabilità autostradale.

In zona sono giunti gli agenti della polizia stradale, mentre vengono segnale lunghe code da Verona in direzione di Peschiera del Garda anche sulla strada regionale 11, evidentemente utilizzata da molti quale alternativa all'autostrada intasata dopo l'incidente.