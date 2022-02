Auto esce di strada a Pescantina: una persona portata in ospedale

I soccorritori del Suem 118 riferiscono di essere intervenuti durante la serata di giovedì 17 febbraio nel Comune di Pescantina a seguito di un incidente stradale. In base a quanto si apprende, il sinistro è avveuto intorno alle ore 22.30 e vedrebbe coinvolta una sola persona, alla guida di una vettura fuoriuscita autonomamente di strada per cause in corso d'accertamento.

L'incidente ha avuto luogo metre il veicolo percorreva la strada statale 12, all'altezza del cavalcavia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un'ambulanza infermierizzata e un'automedica. Il conducente dell'auto è risultato ferito in seguito al sinistro ed è stato per questo accompagnato in codice giallo presso l'ospedale di Negrar dove è stato sottoposto alle cure del caso. Presenti anche gli agenti della polizia stradale che hanno svolto i rilievi.