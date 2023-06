Incidente stradale in A4: una persona ferita portata in codice rosso all'ospedale

Un incidente stradale è stato segnalato nella serata di ieri, sabato 3 giugno, lungo l'autostrada A4. Secondo quanto riferito dai soccorritori del Suem 118, il sinistro sarebbe avvenuto tra i caselli di Soave e Verona Est e risalirebbe alle ore 20.30 circa di ieri, quando una vettura sarebbe autonomamente fuoriuscita di strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre a un'ambulanza infermierizzata ed un'automedica. In base a quanto si apprende, una persona risulterebbe ferita gravamente ed è stata portata d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale di Verona Borgo Trento. Prensenti in zona anche gli agenti della polizia che hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.