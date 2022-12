Auto esce di strada nella notte: ferito portato in ospedale a San Bonifacio

Un incidente stradale è stato segnalato durante la scorsa notte, tra sabato 17 e domenica 18 dicembre, nel Comune veronese di Roncà. In base a quanto evidenziato dai soccorritori del Suem 118 intervenuti sul posto, si sarebbe trattato di una fuoriuscita autonoma di una vettura, avvenuta intorno alle ore 3 in un'area boschiva.

Sul posto, oltre ad un'ambulanza ed un'automedica, si sono diretti i vigili del fuoco, personale del soccorso alpino e la polizia stradale. Il conducente del veicolo è risultato ferito in seguito all'incidente ed è pertanto stato poi condotto in ospedale a San Bonifacio. In base a quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.