Esce di strada a Buttapietra, ferito in codice rosso portato all'ospedale

Via Statale 12

I soccorritori del Suem 118 riferiscono di un incidente stradale avvenuto quest'oggi, domenica 12 settembre, nel Comune di Buttapietra. Secondo quanto si apprende, una vettura sarebbe fuoriuscita autonomamente di strada intorno alle ore 10. I soccorritori spiegano che all'origine dell'incidente stradale è verosimile vi sia stato un malore da parte del conducente, cui sarebbe poi seguita l'uscita di strada.

Sul posto sono giunte un'ambulanza infermierizzata, oltre a un'automedica. La persona rimasta coinvolta nell'episodio è stata quindi accompagnata d'urgenza in codice rosso presso l'ospedale di Verona Borgo Trento per ricevere le cure del caso. Presenti anche gli agenti della polizia stradale che stanno operando per la ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente.