Finisce fuori strada in moto: centauro portato d'urgenza in ospedale

Una persona è stata condotta d'urgenza in ospedale in seguito ad una fuoriuscita autonoma avvenuta nel tardo pomeriggio di martedì nella Bassa Veronese.

Intorno alle 17.30 del 18 giugno, un cinquantenne stava viaggiando in sella alla propria moto di grossa cilindrata in via Casoni Rampin, a San Pietro di Legnago, quando avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo con il cadere a terra. Alcuni automobilisti di passaggio hanno lanciato l'allarme ed in soccorso del centauro è arrivato il personale del 118 con un ambulanza, che ha stabilizzato il ferito e lo ha condotto in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.

Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Legnago per gli accertamenti del caso.