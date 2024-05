Frontale fatale per due camionisti sulla Sr11: entrambi lasciano moglie e figli

Costel Blanaru, 53 anni, e Renzo Roberto Leita, 65 anni, sono le due vittime del drammatico incidente frontale che ha avuto luogo lunedì mattina a Peschiera del Garda, lungo la Strada Regionale 11, poco lontano dal confine con Sirmione e la provincia di Brescia. Nel sinistro si è sviluppato un rogo che ha coinvolto, oltre al mezzo di Blanaru, anche la Volkswagen Up di una 43enne, la quale è andata distrutta mentre la donna se l'è cavata con qualche ferita lieve, grazie all'intervento di un eroico automobilista di passaggio. Incolume la 37enne alla guida di una seconda auto, che invece non è stata coinvolta nell'incendio.

Un bilancio terribile quello dello schianto tra i due camion avvenuto il 27 maggio intorno alle ore 7, alla base del quale potrebbe esserci un colpo o un malore accusato dal 53enne, il cui mezzo avrebbe sbandato e invaso l'altra corsia mentre sopraggiungeva il tir di Leita

Le vittime

Entrambe le vittime abitavano in Trentino ed avevano come meta la Feralpi Siderurgica di Lonato, spiegano i colleghi di BresciaToday. Blanaru in realtà aveva già consegnato il proprio carico e stava facendo ritorno a casa ad Ala, dove da qualche tempo si era trasferito per lavorare per la Fratelli Marinelli Trasporti. Gran lavoratore, era padre di due figli che risiedono in Romania insieme alla moglie e dai quali tornava non appena possibile.

Renzo Roberto Leita stava invece viaggiando in direzione di Lonato. Originario di La Serena, Cile, e figlio di emigrati trentini, da decenni era tornato in Italia e da oltre 20 anni lavorava per la Zandonella srl di Laviso, azienda specializzata nella raccolta e nel recupero di rifiuti speciali. Abitava a Ischia, frazione di Pergine Valsugana, insieme alla moglie Ines e aveva due figli: Alessandro e Gianluca.

Strada chiusa, rilievi e soccorsi

I corpi sono a disposizione dell'autorità giudiziaria e dei rilievi utili alla ricostruzione della dinamica, se ne è occupata la polizia stradale, mente i vigili del fuoco e il personale del 118 sono accorsi sul posto per prestare soccorso alle persone coinvolte. La strada è rimasta chiusa per tutto il giorno e lunedì sera era ancora in vigore l'uscita obbligata a Sirmione. Nella giornata di martedì dovrebbe partire la sistemazione dell'asfalto, seriamente danneggiato dall'incendio.