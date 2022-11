Grave frontale nel sottopasso, tre auto coinvolte: sette i feriti, di cui quattro gravi

Sono 7 le persone rimaste ferite nel grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di domenica a Verona, all'altezza dell'imbocco del sottopasso di via Dal Cero.

Poco prima della mezzanotte, tre auto si sono scontrate frontalmente per cause in via di accertamento da parte della polizia locale scaligera, che ha dirottato sul posto tutti gli equipaggi in servizio: si è trattato di una Fiat Cinquecento, condotta da un cittadino albanese 23enne, una Renault Modus, condotta da veronese 25enne, e Toyota Yaris, condotta da un veronese 60enne.

Sul posto si sono diretti anche i vigili del fuoco, per liberare i feriti dagli abitacoli, e il personale del 118 con ambulanze ed automedica, per prestare soccorso alle persone coinvolte. Alla fine il bilancio è stato di 4 feriti in codice rosso e 3 in codice giallo, che sono stati trasferiti negli ospedali di Borgo Trento, Villafranca, San Bonifacio e Negrar.

Per consentire le operazioni di soccorso, la strada è rimasta chiusa fino alle due della notte appena trascorsa, mentre il Nucleo Infortunistica è al lavoro per ricostruire il frontale, anche attraverso le analisi richieste sulle condizioni psico-fisiche dei coinvolti e visionando i filmati delle telecamere cittadine.

La giornata di domenica, particolarmente critica per la viabilità, aveva già portato a rilevare altri 5 sinistri, alcuni provocati dall'alta velocità, con lavoro straordinario per la polizia locale, già impegnata con l'afflusso di auto per i Mercatini di Natale.