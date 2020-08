Scontro frontale tra due moto: anche un Veronese in codice rosso al San Bortolo

È un Veronese uno dei motociclisti portati all'ospedale di Vicenza in codice rosso, dopo l'incidente avvenuto sulla Strada Provinciale 349, nella zona dell'Altopiano di Asiago, nel tardo pomeriggio di sabato.

Come riferiscono i colleghi di VicenzaToday, intorno alle 17.30, stando ad una prima ricostruzione, i due centauri, un marosticense e un veronese, si sarebbero scontrati frontalmente lungo una semicurva non lontani dal confine tra il Trentino ed il Vicentino. Entrambi sono caduti rovinosamente a terra, riportando ferite gravi al punto che è stato necessario il trasporto d'urgenza al San Bortolo con l'elicottero.

Oltre al 118 e all'elisoccorso di Trento, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri forestali di Asiago per ricostruire la dinamica dell'incidente.