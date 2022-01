Un 41enne muore in un violento frontale fra due auto in Valpolicella

Il tragico incidente stradale ha avuto luogo intorno alle ore 21 di martedì lungo la Sp1 a San Pietro in Cariano. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e il personale del 118, ma per uno dei due guidatori non c'è stato niente da fare. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale

Un drammatico incidente stradale si è consumato in Valpolicella nella serata di martedì.

Erano da poco passate le ore 21, quando due auto si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano la Sp1 a San Pietro in San Cariano, la strada che prosegue dalla SS 12. Una Bmw X5 e una Mercedes GLA sono entrate in collissione al km 1 della provinciale, forse a causa dell'asfalto bagnato, forse per una distrazione, saranno le forze dell'ordine a stabilire le cause dell'urto, avvenuto quando la strada è passata da quattro a due corsie e in assenza del guard rail centrale presente lungo tutta la tangenziale.

Nella violenza dell'urto il suv si è capovolto in mezzo alla carreggiata, disseminando pezzi lungo la sede stradale, mentre la Mercedes ha arrestato la propria corsa a ridosso del guard rail laterale, che delimita la strada. Sul posto si sono precipitate due squadre dei vigili del fuoco, che si sono subito messi al lavoro per asportare alcune parti dell'utilitaria ed indebolire la scocca per estrarre il 39enne, F.M. residente a Bussolengo, che si trovava alla guida: ancora vivo, il ferito è stato preso in cura dal personale del Suem118 e condotto subito all'ospedale di Borgo Trento per le cure e gli accertamenti del caso.

Non c'è stato niente da fare invece per il 41enne di Pastrengo A.V., che si trovava al volante della Bmw: troppo gravi le conseguenze del violentissimo scontro e, anche se a sua volta liberato dai pompieri, è deceduto sul posto.

La strada è rimasta chiusa per alcune ore, così da permettere i soccorsi e i rilievi della Polizia Stradale. Sul posto erano presenti anche i carabinieri.