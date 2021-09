Scontro frontale con un'auto, motociclista veronese in ospedale a Trento

Il giovane sulla sua Ducati Monster è andato a sbattere contro una Suzuki Ignis lungo la Strada Statale 45 bis, sul territorio trentino di Dro. Soccorso dai sanitari del 118, il suo trasferimento al Santa Chiara è avvenuto in elicottero

Un giovane veronese, alla guida della sua Ducati Monster, è andato a sbattere questa mattina, 11 settembre, contro una Suzuki Ignis. L'incidente, riportato da Trento Today, è avvenuto poco prima delle 11 lungo la Strada Statale 45 bis sul territorio trentino di Dro.

Il motociclista si è scontrato frontalmente con l'auto ed è stato sbalzato sul parabrezza. A soccorrerlo sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno caricato sull'elicottero per trasferirlo all'ospedale Santa Chiara di Trento. Sul posto anche i carabinieri di Riva del Garda per i rilievi e otto vigili del fuoco volontari di Dro per le operazioni di supporto.