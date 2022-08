Donna di 67 anni muore in un violento scontro frontale con un camion

È una donna residente nel Veronese la vittima del tragico incidente stradale che nel pomeriggio di venerdì si è verificato a Castel d'Ario, in provincia di Mantova. A perdere la vita è stata Trofimena Anastasio, 67enne originaria della Campania e residente a Bonferraro, nel Comune di Sorgà. Madre di tre figlie, gestiva il bar Vesuvio di Villanova De Bellis, nel Comune di San Giorgio Bigarello.

Erano circa le 13.30 e la donna stava rientrando a casa dal lavoro alla guida della sua Ford Kia, secondo quanto riferiscono su mantovauno.it, quando all'altezza di piazza Garibaldi, si sarebbe scontrata frontalmente contro un camion che proveniva dall'altro senso di marcia e che non sarebbe riuscito ad evitare l'impatto. Nella violenza dell'impatto, la donna è rimasta incastrata nell'abitacolo. Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco per liberarla e affidarla al personale del 118, che si era attivato con automedica, ambulanza ed elicottero, ma purtroppo per lei non ci sarebbe stato più nulla da fare.

Sul posto i carabinieri della stazione locale, per i rilievi del caso. Tra le possibili cause potrebbe esserci un malore che avrebbe colto la donna, anche se non viene esclusa neppure l'ipotesi di una distrazione o di un problema meccanico.