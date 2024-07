Frontale tra furgone e camion nella Bassa: perde la vita un 41enne

Un incidente fatale avvenuto nella Bassa Veronese nel tardo pomeriggio di venerdì, è costato la vita ad un uomo di 41 anni.

Erano circa le 18.30, quando un furgone ed un camion si sono scontrati frontalmente a Villafontana, lungo l'omonima via della frazione di Bovolone. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al 41enne residente a Verona che si trovava alla guida del furgone: nonostante l'intervento del personale del 118, giunto sul posto con automedica ed elicottero, per l'uomo alla guida non c'è stato niente da fare. Illeso ma sotto shock il conducente del mezzo pesante, un 69enne.

Sul posto anche i vigili del fuoco ed i carabinieri di Bovolone ed Oppeano, che si sono occupati dei rilievi del caso.