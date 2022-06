Tre persone portate d'urgenza in ospedale dopo un frontale tra due auto

Tre persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto nel Comune di San Giovanni Lupatoto nel primo pomerriggio di mercoledì.

Due auto si sarebbero scontrate frontalmente poc prima delle 14.30, con una dinamica al vaglio della polizia locale, lungo via Manzoni, che da Pozzo porta a Raldon e Campagnola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verona con un mezzo, per mettere in sicurezza i veicoli e liberare dall'abitacolo una delle persone coinvolte, e il personale del 118 con due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso: dopo aver ricevuto le prime cure, i feriti sono stati condotti in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.