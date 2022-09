Tre feriti in uno scontro frontale fra due auto, uno portato in codice rosso in ospedale

Grave incidente stradale nella serata di domenica a Cerea.



Stando a quanto appreso, intorno alle ore 22, due auto si sarebbero scontrate frontalmente in via Calcara, con una dinamica al vaglio dei carabinieri.Tre i feriti nell'episodio, di cui uno grave. Soccorsi dalle ambulanze e dell'automedica del 118, due sono stati condotti in codice giallo all'ospedale di Legnago, il terzo in codice rosso in quello di Borgo Trento.