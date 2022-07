Frontale tra due auto a Ronco all'Adige, tre feriti di cui due gravi

Due auto si sono scontrate frontalmente verso le 13 di questo pomeriggio, 26 luglio. L'incidente è stato rilevato a Ronco all'Adige, in località Canton, e in tre sono rimasti feriti. I due feriti più gravi, soccorsi dai sanitario del 118, sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Il terzo ferito, invece, ha riportato lesioni più lievi ed è stato portato in codice giallo all'ospedale di San Bonifacio.

Sul posto, oltre alle ambulanze e alle automediche per la cura dei feriti, hanno operato anche le autorità per eseguire i rilievi con la collaborazione dei vigili del fuoco.