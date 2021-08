Cinque persone coinvolte in uno scontro frontale tra auto sul lago di Garda

L'incidente si è verificato intorno alle 17 nella zona di Punta San Vigilio. Fortunatamente non risultano esserci feriti gravi e i coinvolti sono stati condotti in ospedale in codice verde

Cinque persone sono rimaste coinvolte in uno scontro tra auto avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì tra Garda e Torri del Benaco, apparentemente senza gravi conseguenze.

L'incidente frontale si è verificato intorno alle 17 sulla SR249, all'altezza del rettilineo Brancolino dopo Punta San Viglio, con una dinamica al vaglio della Polizia Locale di Garda. Sul posto anche i vigili del fuoco, che si sarebbero limitati a mettere in sicurezza i veicoli, mentre le persone presenti nei due abitacoli non avrebbero avuto bisogno d'aiuto per uscire. Nell'occasione una Volkswagen Touran condotta da un uomo di origine macedone residente in Italia, con due persone a bordo, si è scontrata con un'Alfa Romeo Giulietta, guidata da un italiano accompagnato da un'altra persona.

In soccorso dei cinque è giunto il personale del 118 con ambulanze e automediche: fortunamente nessuno avrebbe riportato ferite gravi e i cinque coinvolti sono stati condotti in codice verde agli ospedali di Peschiera del Garda e Negrar.

Per consentire i soccorsi la SR249 Gardesana è stata chiusa e il traffico deviato su Albisano.