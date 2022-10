Frontale in tangenziale tra auto, quattro feriti: due liberati dai vigili del fuoco

Sei persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale tra due auto, avvenuto nella serata di giovedì sulla tangenziale SS 62, nel tratto compreso tra Villafranca di Verona e Dossobuono. In quel punto infatti è presente una sola corsia per senso di marcia, senza il guard rail centrale a dividerle.

Il bilancio dello scontro frontale è di 4 persone ferite, 3 delle quali viaggiavano verosimilmente a bordo di una delle vetture, mentre l'autista dell'altra è rimasto illeso. I vigili del fuoco giunti dal comando scaligero hanno operato per estrarre dalle lamiere, utilizzando cesoie e divaricatori idraulici, 2 persone che risultavano incastrate: una volta liberate, sono state affidate alle cure dei sanitati del 118 a loro volta intervenuti sul luogo dello scontro con le ambulanze.

Per tutto il tempo delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza, la strada è rimasta chiusa al traffico. I rilievi del caso sono stati affidati alla polizia locale di Villafranca.