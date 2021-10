Frontale tra auto e suv: i vigili del fuoco liberano un 59enne dalle lamiere

Un violento scontro frontale si è verificato nella mattinata di lunedì a Lazise, lungo il tratto della Strada Provinciale 5 denominato via Gardesana. Protagoniste dell'incidente avvenuto intorno alle 8.20 un'auto ed un suv, che hanno costretto all'intervento i vigili del fuoco di Bardolino per liberare un uomo di 59 anni che era rimasto incarcerato nell'abitacolo.

Utilizzando cesoie e divaricatori idraulici, i pompieri sono riusciti a liberare l'individuo e ad affidarlo alle cure dei sanitari presenti sul posto, dopodiché hanno provveduto a mettere in sicurezza i due veicoli. Entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale per controlli, ma fortunatamente non avrebbero riportato gravi conseguenze.

Durante le operazioni la viabilità è stata interrotta e il lavoro dei vigili del fuoco si è concluso intorno alle 9, mentre sono proseguite le indagini delle forze dell'ordine per chiarire la dinamica dell'incidente.