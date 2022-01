Frontale tra auto e moto a Verona: ferito portato in codice rosso in ospedale

Un violento incidente stradale si è verificato nella nebbiosa serata di mercoledì a Verona.

Intorno alle ore 21, per cause ancora da chiarire, una moto ed un'auto si sarebbero scontrate in via Gardesane. Ad avere la peggio è stato l'uomo in sella al motociclo, un 57enne, che è stato sbalzato via dal mezzo finendo poi a terra.

In suo soccorso è arrivato il personale del 118 con ambulanza e automedica che, dopo avergli fornito le prime cure, lo ha condotto in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto anche la Polizia Locale di Verona per i rilievi del caso.