Scontro frontale tra moto e auto: 44enne trasportato in ospedale

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di sabato nella zona Est della provincia di Verona.

Erano circa le ore 12 in località Pergola, nel Comune di Montecchia di Crosara, quando una moto condotta da un 44enne di Montebello Vicentino si è scontrata frontalmente contro un'auto guidata da un 32enne di Roncà, per cause in fase di accertamento. Rovinato a terra, il motociclista è stato soccorso dal personale del 118 e condotto all'ospedale di San Bonifacio: l'uomo sarebbe stato ancora cosciente e, fortunatamente, non si troverebbe in pericolo di vita. Illeso invece l'uomo alla guida dell'auto.

Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di San Bonifacio, mentre i colleghi della stazione di Soave si sono occupati di regolare la viabilità durante i soccorsi.