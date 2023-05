Drammatico frontale tra auto e furgone: perde la vita un ragazzo di 24 anni

Drammatico incidente stradale nella serata di domenica nei pressi dell'aeroporto Catullo.

Stando a quanto appreso, erano circa le ore 22 quando un'auto che percorreva la SS62 si è scontrata frontalmente con un furgone, in prossimità dello svincolo per lo scalo aeroportuale, nella zona di Dossobuono di Villafranca, per cause al vaglio della polizia stradale di Bardolino.

Scattato l'allarme, sul posto si sono diretti i vigili del fuoco con 2 mezzi e 10 unità da Verona e Villafranca, oltre al personale del 118: i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e a coadiuvare le operazioni dei sanitari, che a lungo hanno cercato di rianimare il conducente dell'auto. Tentativi però che purtroppo sono risultati vani e alla fine il medico ha dovuto dichiarare la morte del 24enne che si trovava al volante dell'auto. Il conducente del furgone è stato invece stabilizzato dal personale medico e trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.

La polizia stradale ed i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro, mentre le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.