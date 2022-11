Frontale tra auto e furgone, una persona estratta: due i feriti, di cui uno grave

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di mercoledì nella Bassa Veronese.

Stando alle prime informazioni apprese, intorno alle ore 7.30, in località Desmontà nel Comune di Veronella, un'auto ed un furgone si sarebbe scontrate frontalmente lungo la SP18, per cause da chiarire.

Scattata l'allerta, sul posto si sono diretti i vigili del fuoco di Caldiero con un mezzo e il personale del 118 con ambulanza ed automedica. I pompieri si sono messi al lavoro per estrarre una persona dall'auto ed affidarla alle cure dei sanitari. I due feriti infine sono stati condotti all'ospedale di Borgo Trento, uno in codice giallo e uno in codice rosso.