Due persone ferite nello scontro frontale tra furgone e auto a Verona

Quattro persone sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto nella tarda mattinata di giovedì a Verona sulla Sp35, nel tratto denominato via Colonnello Alberto Andreani, con protagonisti un furgone ed una vettura.

Lo scontro frontale tra i due mezzi si è verificato intorno alle ore 13 e ha visto l'intervento dei vigili del fuoco scaligeri, che stavano rientrando da un taglio pianta eseguito in località Trezzolano, dopo il maltempo che ha colpito la zona. I pompieri infatti si sono fermati a prestare soccorso, mentre si trovavano sulla via del ritorno: operando con tecniche di primo soccorso sanitario, hanno immobilizzato ed estratto il guidatore dell'auto che era rimasto incarcerato, per affidarlo alle cure dei sanitari presenti con un ambulanza. Anche il passeggero seduto a fianco del guidatore è rimasto ferito ed entrambi sono stati condotti in ospedale per accertamenti. Illesi invece il conducente del furgone e la terza persona che era presente sulla vettura.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Caldiero, che hanno messo in sicurezza i mezzi: la strada è stata riaperta alle 15, al termine delle operazioni.