Scontro frontale con un'altra vettura, auto prende fuoco: tre feriti

Tre feriti, di cui uno grave. Questo è stato l'esito dello scontro frontale tra due auto avvenuto ieri sera, 4 marzo, a San Giovanni Ilarione. I due veicoli viaggiavano su Viale De Gasperi ed uno dei due ha preso fuoco subito dopo la collisione, avvenuta intorno alle 21.

Per soccorrere gli automobilisti coinvolti, il 118 scaligero ha inviato sul posto due ambulanze e un'auto-medica. Gli operatori hanno poi portato i feriti agli ospedali di San Bonifacio e di Borgo Trento. Due sono stati ricoverati in codice giallo, uno in codice rosso.

Per spegnere l'auto in fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre sull'incidente indagano i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione fornita dai militari del nucleo operativo e radiomobile di San Bonifacio, una Fiat Punto condotta da un cittadino di Montecchia di Crosara, con a bordo un parente residente a Monteforte d’Alpone, ha sbattuto frontalmente con una Opel Meriva, proveniente dal senso opposto di marcia, e condotta da un residente di San Giovanni Ilarione. La Fiat Punto, andata in fiamme dopo il violento sinistro, è stata messa in sicurezza dai pompieri del distaccamento di Caldiero. Gli occupanti della Fiat Punto sono stati trasportati dal personale del 118 all'ospedale di Borgo Trento per i numerosi traumi riportati. Il conducente dell'Opel Meriva è stato invece visitato all'ospedale di San Bonifacio e poi dimesso.