Frontale fra due auto: ferito portato in ospedale in codice rosso

Una persona è stata condotta d'urgenza in ospedale, in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di domenica.



Stando a quantto appreso, due auto si sarebbero scontrate frontalmente in via Moschina, a Montecchia di Crosara, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto.Nello scontro, una delle persone è rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo. Sul posto si è diretta una squadra dei vigli del fuoco del distaccamento di Caldiero e il 118, con un'ambulanza ed un elicottero: dopo aver ricevuto le prime cure, il ferito è stato condotto in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.