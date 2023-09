Due persone ferite e portate in ospedale dopo un frontale tra due auto

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di lunedì nella Bassa veronese.

Stando alle prime informazioni apprese, due auto si sarebbero scontrate frontalmente nella tratto della strada provinciale 18 denominato via Serega, ad Albaredo d'Adige, poco prima delle ore 9, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine. In aiuto delle persone rimaste coinvolte nel sinistro, sono intervenuti i vigili del fuoco con un mezzo dal Caldiero e il personale del 118 con ambulanza ed elicottero. I feriti sono entrambi stati condotti in codice giallo in ospedale: uno a Borgo Trento e l'altro a San Bonifacio.