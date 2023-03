Tre feriti in uno scontro frontale tra auto: due in ospedale in codice rosso

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto a Tregnago nel pomeriggio di martedì.

Stando alle prime informazioni giunte, due auto si sarebbero scontrate frontalmente in via Croce Molinara, all'altezza del ristorante Giropesce, intorno alle 15.30. In soccorso degli individui coinvolti è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed elicottero, che ha prestato le prime cure prima di condurli negli ospedali di Borgo Trento e San Bonifacio: i due più gravi sono stati portati via in codice rosso; in codice giallo invece la terza persona.

Sul posto anche le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.