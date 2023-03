Frontale fra auto, quattro persone ferite: due in ospedale in codice rosso

Quattro persone sono state portate in ospedale dopo un incidente stradale avvenuto nel Comune di Selva di Progno nel pomeriggio di domenica.

Stando a quanto appreso, due auto si sono scontrate frontalmente intorno alle ore 15 in contrada Zucchi, lungo la Sp 17a, non lontano dall'omonima trattoria-albergo. Sul posto, in soccorso delle persone coinvolte nello scontro, sono accorsi i vigili del fuoco di Caldiero, Verona e Arzignano, oltre al personale del 118 con due ambulanze e l'elicottero. I due feriti più gravi sono stati condotti in codice rosso all'ospedalei di Borgo Trento, mentre gli altri due sono stati trasportati in codice giallo al Fracastoro di San Bonifacio.

Sul posto anche le forze dell'ordine, per fare chiarezza sulla dinamica dell'episodio.