Tragico frontale a Caprino: morto un 85enne del posto. In ospedale un 27enne

L'incidente si è verificato in via Gardesane nel primo pomeriggio di martedì. Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco e il 118, ma per una delle persone coinvolte non c'è stato niente da fare

Drammatico incidente stradale nel primo pomeriggio di martedì in provincia di Verona.

Secondo quanto appreso, due auto si sarebbero scontrate frontalmente in via Gardesane, nel Comune di Caprino Veronese, intorno alle 14. Stando ai carabinieri, intervenuti sul posto con il personale della Compagnia locale, una Bmw Serie 1 condotta da un 27enne di origini straniere, sarebbe entrata in collisione con una Fiat Panda che stava uscendo da una garage privato che affaccia sulla strada, alla cui guida si trovava un 85enne del posto.

In soccorso delle due persone coinvolte nel violento impatto sono arrivati i vigili del fuoco di Bardolino con un mezzo e il personale del 118, accorso con un'ambulanza e l'elicottero: il giovane ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato all'ospedale di Peschiera, mentre per l'anziano non c'è stato niente da fare.



Su disposizione dell'autorità giudiziaria di Verona, entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro, mentre la salma della vittima è stata restituita ai familiari.I carabinieri di Caprino dunque procederanno per ricostruire la dinamica dei fatti.