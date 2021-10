Tremendo scontro frontale fra auto: 61enne muore dopo il ricovero. Anche due ragazzi in ospedale

Un altro drammatico incidente stradale si è consumato nelle scorse ore in provincia di Verona, nel quale un uomo ha perso la vita. Come hanno riferito i carabinieri, il sinistro ha avuto luogo intorno alle 4 di domenica mattina lungo la Sp 17 nella zona di Bolca, nel Comune di Vestenanova.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Renault Kangoo condotta da un 61enne residente a San Giovanni Ilarione, che si stava muovendo in direzione di Vestenanova, si è scontrata frontalmente contro una Ford Fiesta condotta da un giovane 21enne residente a Selva di Progno, e con altri passeggeri a bordo, che viaggiava nel senso opposto di marcia.

Lanciata l'allerta, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, con due squadre del distaccamenteo di Arzignano e Caldiero, e il personale del 118: fin da subito le condizioni del 61enne sono apparse gravi ed è stato condotto d'urgenza in ambulanza all'ospedale di Borgo Trento, dove purtroppo è morto nel corso della mattinata a causa delle gravi ferite riportate. Le altre persone coinvolte e rimaste ferite sono state invece medicate al nosocomio di San Bonifacio, dove due delle quali sono ancora in osservazione, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. Dimessi invece gli altri occupanti.

I rilievi del caso sono stati invece svolti dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Bonifacio.