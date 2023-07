Violento frontale nel Bresciano: 25enne veronese ricoverata d'urgenza

Una giovane residente nel Veronese è stata ricoverata d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Civile di Brescia nel pomeriggio di giovedì, in seguito ad un pauroso incidente stradale avvenuto a Lonato del Garda, all'altezza del cavalcavia di via Mapella sulla Sp11 (in quel tratto ancora Tangenziale Sud).

Come spiegano i colleghi di BresciaToday, il violento impatto è avvenuto intorno alle 15.15, tra la Volkswagen Golf condotta dalla 25enne, che viaggiava in direzione di Verona, e la Mecerdes CL condotto da una donna di 60 anni, che invece procedeva verso Brescia. Sulla dinamica dello scontro frontale lavorano gli agenti della polizia stradale, i cui accertamenti sono ancora in corso, ma secondo una prima ricostruzione ad invadere la corsia opposta di marcia potrebbe essere stata la Golf.

Come detto, ad avere la peggio è stata proprio la 25enne, la quale è rimasta incastrata tra le lamiere dell'abitacolo e per liberarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. La giovane ha riportato un trauma cranico, oltre ad altre ferite ad un braccio e al bacino, ed è stata portata via in elicottero, mentre la 60enne se l'è cavata con conseguenze più lievi: traumi al torace e successivo ricovero in codice giallo.

Sul posto anche l'automedica e due ambulanze di Garda Emergenza, dalle postazioni di Moniga e Lonato.